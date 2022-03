Rick and Morty inntar Rainbow Six Siege

HQ

Crossovere i FPS-spill som Rambo i Call of Duty og nylig Stranger Things i Far Cry 6 har omsider nådd et punkt hvor det begynner å bli litt forutsigbart. Det bekymrer imidlertid ikke Ubisoft, for i den nyeste traileren for Rainbow Six: Siege presenterer de enda et par popkulturelle skikkelser.

Det dreier seg om den gale duoen Rick and Morty, som ofte reiser til andre planeter eller til og med dimensjoner, som nå inntar det populære skytespillet Rainbow Six: Siege, hvor skins, våpenoppgraderinger og mye mer basert på den populære animasjonsserien har blitt lagt til.

For å spille som Rick må du bruke hans skin med Doc, mens Fuze kan kle seg ut som Morty. Dette er imidlertid ikke skins som skifter ut hele karakteren, men heller kostymer, som bare får karakterene til å fremstå enda mer bisarre!

Du kan se de i aksjon nedenfor.