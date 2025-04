Rick and Morty Sesong 8 avslører ny trailer

Traileren for Rick and Morty sesong 8 har kommet, og gir oss et nytt glimt av de siste eventyrene til den klossete tenåringen og hans vitenskapelige mesterhjerne av en bestefar. Det ser ut til at vi har mye mer romgalskap på gang.

Den trippy traileren viser mange tilfeldige hendelser, i tråd med tematikken fra tidligere Rick and Morty -sesonger. Forvent mye vold, merkelig teknologi og litt familiedrama også.

Etter at medskaperen Justin Roiland forlot serien for en tid tilbake, har noen fans sluttet å se Rick and Morty, mens andre mener at serien fortsatt er like god som den var, og at det har blitt vanskelig å legge merke til Roilands avgang. Vi får se om den kan holde koken etter åtte sesonger, når Rick and Morty sesong 8 har premiere 26. mai.