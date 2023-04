Rick and Morty: The Anime skal lanseres senere i år

HBO hadde en absolutt utblåsning av informasjon i går kveld. Produksjonsselskapet, som har bestemt seg for å rebrande strømmetjenesten sin fra HBO Max til bare Max, har bekreftet Harry Potter-serien, vist frem en teaser for The Penguin, og til og med avslørt at animeserien Rick and Morty kommer til tjenesten senere i år, blant en rekke andre nyheter.

Den er kjent som Rick and Morty: The Anime, og alt vi vet akkurat nå er at serien kommer til Max senere i år. Det er ingen omtale av plottet, eller rollebesetningen, selv om det virker sannsynlig at Justin Roiland kan være tilbake, ettersom han tidligere ble renvasket for anklagene om vold i hjemmet som ble reist mot ham.

