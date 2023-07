Rick and Mortys nye stemmeskuespillere vil høres ut som Justin Roiland

HQ

I år sparket Adult Swim Rick and Morty-medskaperen og stemmeskuespilleren Justin Roiland i en bølge av kontroverser rundt anklager mot skuespilleren og forfatteren. Dette har ført til stor usikkerhet rundt hvem som skal spille hans roller i både Rick and Morty og Solar Opposites.

Nå har vi svaret på sistnevnte, og Dan Stevens gir rollen som Korvo nytt liv. Stevens' stemme er imidlertid markant forskjellig fra Roilands, noe som har fått noen til å bekymre seg for om Rick and Morty også vil høres helt ugjenkjennelig ut.

På et SDCC-panel som Variety var til stede på, ser det imidlertid ut til at skaperne går for en litt annen tilnærming denne gangen. Utøvende produsent Steven Levy sa: "Vi nærmer oss slutten av prosessen med omstøpningen, men jeg vil gjerne si at det kommer tilå bli bra. Jeg er mektig imponert over alt som foregår, inkludert alt arbeidet med sesong 7. Det er virkelig det jeg ikke vil skal komme i skyggen. Serien er så bra som den noensinne har vært."

På spørsmål om hvordan de nye stemmene vil høres ut, utdyper han at de vil være "lydlike. Karakterene er de samme karakterene. Ingen endringer."

Det er ingen lanseringsdato for den syvende sesongen av serien ennå, men Levy sa at den ville komme snart, så forhåpentligvis får vi snart høre vår nye Rick and Morty.