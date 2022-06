Rick and Morty-skaper lager absurd FPS-spill

Justin Roiland har ikke lagt skjul på at han også liker å lage videospill i tillegg til Rick and Morty og Solar Opposites. Med Accounting+ og Trover Saves the Universe har ambisjonene blitt stadig større, så da blir selvsagt det neste en av verdens mest elskede sjangere.

High on Life er nemlig et førstepersons skytespill, men et litt utenom det vanlige. Her spiller vi nemlig som et galaktisk dusørjeger som må jakte ned noen helt absurde skapninger med ulike levende våpen med sine egne personligheter og funksjoner på planeter som helt klart bærer preg av Roiland sin humor. Om denne beskrivelsen og traileren under gjør deg like interessert som meg er det greit å nevne at High on Life slippes på PC og Xbox en gang i oktober.