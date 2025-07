Rick and Morty-spinoff med President Curtis offisielt bekreftet

Rick and Morty-universet vokser i full fart, og nå har Adult Swim avduket et helt nytt tilskudd til den kaotiske serien, en spinoff sentrert om President Curtis. Serien er utviklet av Rick and Morty-skaperen Dan Harmon sammen med James Siciliano, og duoen beskriver den som en vanvittig blanding av "interdimensjonalt diplomati, overnaturlige undersøkelser og bisarre kriser". Den titulære presidenten er naturligvis i sentrum, støttet av sin lojale stab, klar til å takle enhver situasjon som måtte oppstå.

På rollelisten finner vi også Stephanie Beatriz (Brooklyn Nine-Nine) og Jim Rash (Community). I et intervju med The Hollywood Reporter sa Keith David, som spiller Curtis, følgende:

"President Curtis har alltid vært en fornøyelse å spille. Å få utforske hans verden dypere i denne nye serien er en drøm. Jeg gleder meg til at fansen skal få se hva slags kaos han skaper når Rick ikke er i nærheten for å stjele rampelyset."

Adult Swim-president Michael Ouweleen var enig, og la til at serien ville ha blitt godkjent selv uten Rick and Morty-tilknytningen, takket være Curtis' sterke personlighet. Ingen premieredato er kunngjort ennå, men for Rick and Morty-fans ser dette ut til å bli en ny, vill tur.