Ricky Gervais som en vill britisk katt? « Netflix » deler den første traileren til den animerte komedieserien Alley Cats

Nylig lovet Netflix å slippe den første traileren til den animerte komedieserien « Alley Cats » allerede denne uken. Og det er nettopp det som har skjedd.

Den første traileren til « Alley Cats » er publisert, og i dette glimtet av komedieserien får vi se Ricky Gervais som låner stemmen sin til en vill britisk katt og byr på sin karakteristiske humor og komiske fremføring. I tillegg har en rekke andre stjerner (mange av dem har jobbet med Gervais i «After Life» og andre nyere prosjekter) også roller, blant annet Tom Basden, Andrew Brooke, David Earl, Kerry Godliman, Jo Hartley, Diane Morgan, Natalie Cassidy og Tony Way.

Når det gjelder hva « Alley Cats » handler om, er den offisielle synopsisen for komedieserien også blitt delt: «Alley Cats » er en animert sitcom for voksne, skapt av og med den flerfoldige prisvinneren Ricky Gervais i hovedrollen. Serien følger prøvelsene og motgangene til en gruppe ville britiske katter fra alle samfunnslag, som søker selskap mens de grubler over hverdagslivet. Fra det morsomme til det absurde er serien fullpakket med Gervais’ karakteristiske stil preget av varme og samfunnskommentarer som publikum har kommet til å forvente.»

Serien kommer på Netflix 7. august, og Gervais har også delt en kort uttalelse om hvor spent han er på at fansen skal få se « Alley Cats », der komikeren legger til: «Jeg tror ikke jeg noen gang har vært så spent på en trailer. Jeg gleder meg til at alle skal bli kjent med disse kattene.»

Netflix har også bekreftet at * Alley Cats * blir en ganske kortfattet serie, da den første sesongen vil bestå av seks episoder på 15 minutter hver, noe som gir en første sesong på rundt 90 minutter. Alle disse seks episodene har premiere i begynnelsen av august, og du kan se den første traileren for serien nedenfor.