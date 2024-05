Riddick: Furya starter innspillingen i august

Det har vært snakk om en fjerde Riddick-film i nesten et tiår uten at noe har skjedd, men nå ser det ut til at antihelten Riddick faktisk er i ferd med å gjøre comeback, nok en gang spilt av Vin Diesel.

HQ

Etter flere år i et slags limbo har Diesel tilsynelatende fått en kort pause fra Fast & Furious-franchisen, og 26. august begynner innspillingen av Riddick: Furya, som skal spilles inn i England, Spania og Tyskland. Den offisielle synopsis lyder:

"I Riddick: Furya vender Riddick endelig tilbake til sin hjemverden, et sted han knapt husker, og som han frykter kan bli lagt i ruiner. Men der finner han andre furianere som kjemper for sin eksistens mot et nytt monster. Og noen av disse furyanerne er mer lik Riddick enn han noen gang kunne ha forestilt seg."

I tillegg til å spille Riddick skal Diesel også produsere filmen gjennom sitt eget selskap One Race Films. Det er uklart når den faktisk vil ha premiere, men det blir sannsynligvis neste år, selv om en film som Riddick: Furya forventes å ha mye postproduksjon.

Takk AV Club