Ride 4 fremhever fordel til Xbox Series X fremfor PlayStation 5

Du ser på Annonser

Microsoft var tidlig ute med å skryte av Smart Delivery-programmet sitt for Xbox Series X som enkelt sagt betyr at utvalgte spill vil gi deg både Xbox One-, Xbox Series X- og PC-utgavene om du bare kjøper en av dem. Sony har på sin side ikke snakket om noen slik ordning, noe vi ser et eksempel på nå.

Milestone kan nemlig avsløre at Ride 4 også vil komme til PlayStation 5 og Xbox Series X den 21. januar. Siden spillet kommer til PC, PS4 og Xbox One allerede om en måned vil dere som kjøper en av sistnevnte utgaver få det til de nye konsollene også helt gratis når den tid kommer. Det er dog en forskjell mellom PlayStation- og Xbox-utgavene.

For mens alle som kjøper Ride 4 på Xbox One vil kunne oppgradere til Xbox Series X når de vil de neste årene må PlayStation 4-eiere oppgradere før den 30. april. Utviklerne begrunner dette med at Ride 4 er en del av Microsoft sitt Smart Delivery-program, mens de bare tilbyr det til PlayStation-spillere en periode for å være snille.