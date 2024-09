Riders Republic, Age of Mythology: Retold og mer kommer til Game Pass veldig snart

HQ

Det er på tide å legge til enda flere titler i Game Pass -biblioteket, og denne gangen får vi litt kjærlighet fra Ubisoft, i tillegg til en remaster av et av tidenes beste strategispill. Her er hva du kan forvente deg i første halvdel av september og når :



Star Trucker (Cloud, konsoll og PC) - 3. september



Age of Mythology: Retold (Cloud, PC og Xbox Series X|S) - 4. september



Expeditions: A MudRunner Game (Cloud, konsoll og PC) - 5. september



Riders Republic (Cloud, konsoll og PC) - 11. september



Train Sim World 5 (Cloud, konsoll og PC) - 17. september



Som vanlig er det også andre fordeler for Game Pass -abonnenter, og denne gangen inkluderer det innholdsrabatter for Dead by Daylight og Ark: Survival Ascended samt ekstra funksjoner for NHL 24 og MultiVersus, som du kan lese mer om på Xbox Wire.

Tradisjonen tro er det ikke bare nye spill som kommer, men det er også noen titler som forsvinner. Du har opptil 20 % rabatt på disse før de fjernes fra Game Pass den 15. september: