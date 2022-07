Riders Republic-event fokuserer på klimaendringene

HQ

Ubisoft tar nå en proaktiv tilnærming til klimaendringer ved å introdusere spillmoduser i Riders Republic for å fremheve noen av de stadig mer vanlige naturkatastrofene i verden.

Ubisoft presenterer i et blogginnlegg at live-arrangementet ikke skal kunngjøres proaktivt, men bare starte i spillet, og vil se himmelen bli dyp oransje når brann og røyk begynner å dekke kartet. Det vil være spillernes plikt å deretter bruke en gassmaske for å komme seg gjennom den skitne luften og hjelpe til med å slukke brannene som truer i republikkens Sequoia-skoger.

Innlegget bemerker også at det vil være en spesiell omarbeiding av det sosiale knutepunktet for dette, og at selve live-arrangementet vil være "kort og intenst". Angående hvordan selve spilldelen av arrangementet skal fungere, skriver Ubisoft: