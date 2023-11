Ridley Scott ba Stanley Kubrick "dra til helvete" da Alien kom ut.

Ridley Scott er kjent for å være ganske frittalende. Han er ikke glad for at historikere og franskmenn kritiserer ham for skildringen av Napoleon, men ikke engang andre regissører er tilsynelatende trygge for hans tungepisk.

HQ

I et nylig intervju med The Times fortalte Ridley Scott om da Stanley Kubrick ringte ham etter utgivelsen av Alien. "Han sa: 'Det er Stanley Kubrick'. Jeg sa: "Dra til helvete! Han sa: "Nei, det er Stanley Kubrick". Han sa: 'Jeg har sett Alien, hvordan fikk du skapningen ut av brystet på fyren?'".

Det høres ut som om Scott ba Kubrick om å "dra til helvete" mer av overraskelse enn noe annet. Det ville i hvert fall vært et sjokk å få en telefon fra en av tidens største regissører helt ut av det blå. Det passer også perfekt for Kubrick at han umiddelbart spør hvordan Scott fikk til litt filmmagi.