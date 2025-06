Ridley Scott er ferdig med Alien-serien

Ridley Scott blir ofte sett på som synonymt med Alien-filmene. Til tross for at han ikke var involvert i en god del av dem, fordi han regisserte den første filmen, og vekket IP-en til live igjen med Prometheus og Alien: Covenant, forbinder fans ham ofte med alt som har med Alien å gjøre.

HQ

I et intervju med ScreenRant ser det imidlertid ut til at Scott trekker seg fra franchisen for godt. "Jeg tror jeg følte at det var dødt etter 4. Jeg synes min var ganske jævlig bra, og jeg synes Jims var bra, og jeg må si at resten ikke var veldig bra. Og jeg tenkte: 'F***, det er slutten på en franchise som burde være like viktig som Star Trek eller Star Wars', som jeg synes er fenomenal", sa han, og forklarte hvorfor han hadde lyst til å gå inn igjen.

"Noen år senere sa jeg: 'Jeg skal gjenopplive dette', [og skrev] Prometheus fra bunnen av - et blankt ark. Damon Lindelof og jeg satt så og hamret ut Prometheus. Den var veldig nærværende og veldig velkommen. Publikum ville virkelig ha mer. Jeg sa: "Den må fly. Ingen ville ha den, [og] jeg gikk en gang til [og laget] Alien Covenant, og det fungerte også. Nå tror jeg at jeg har gjort nok, og jeg håper bare at det går videre."

Alien: Romulus - den siste filmen i serien - klarte å imponere både publikum og kritikere, så kanskje blir ikke Scotts forhåpninger knust. I hvert fall ser det ut til at Alien er et hett tema igjen i den nærmeste fremtiden, med Alien: Earth som kommer for å gi oss mer Xenomorph-skrekk.