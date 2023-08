Ridley Scott har en 4-timers versjon av Napoleon

HQ

Ridley Scotts Napoleon ser allerede ut til å bli et historisk epos, men regissøren har visstnok et klipp av filmen som er 4,5 timer langt.

I en samtale med Empire Magazine (via World of Reel) sier Scott at klippet er "fantastisk" og gir noen flere detaljer om Josephines liv før hun møter Napoleon. Avhengig av hvilken historiker du spør, kan Josephine betraktes som den viktigste delen av Napoleon sitt liv, så det er rimelig at hun fortjener litt mer tid på skjermen.

Som det ser ut nå, er filmen fortsatt på nesten 3 timer, så vi får nok av den, men Scott håper at Apple en dag vil vise hans superlange versjon.

Napoleon har kinopremiere 22. november.