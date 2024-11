Ridley Scott lager ny Alien-film

Det er få regissører som er tettere knyttet til sine franchiser enn Ridley Scott og Alien. Selv om Scott kanskje ikke eier rettighetene til IP-en, er hans fingeravtrykk over det meste som har med Xenomorpher å gjøre. Han ga til og med tilbakemelding til Fede Alvarez for Alien: Romulus, og sørget for at filmen ble så god som den kunne bli før premieren.

I en samtale med The Hollywood Reporter snakket Scott om en rekke kommende prosjekter han har på gang. Det er Bee Gees-biopicen, en Battle of Britain-film, en ny Gladiator og en ny Alien -film. Dette er ikke bare en hyggelig idé Scott har, ettersom han samarbeider med 20th Century Studios for sistnevnte.

Scott, som nå er 86 år, har fått mye arbeid de siste årene. Napoleon kom ut i fjor og fikk en lunken mottagelse av kritikerne, men uansett hva kritikerne mener ser det ikke ut til at den legendariske regissøren kommer til å gi seg med det første.