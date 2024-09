Ridley Scott rådførte seg ikke med Russell Crowe om Gladiator 2, og han bryr seg ikke

HQ

Gladiator 2 har premiere i november. Forventningene til å videreføre arven fra den første filmen er høye, og selv om Paul Mescal ser ut til å ta på seg byrden med å leve opp til Russell Crowes prestasjon fra den første filmen, ser det ut til at den originale skuespilleren har blitt holdt helt utenfor diskusjonene rundt filmen.

I en samtale med Empire avslørte Ridley Scott at han ikke hadde konsultert Crowe i det hele tatt om den andre filmen. "Han er fortsatt en av de beste skuespillerne i verden, og jeg synes vi har et godt forhold", sa Scott. "Det håper jeg vi gjør. Så lenge han ikke begynner å klage over at han ikke ble konsultert. Hvorfor skulle jeg det? Han er jo død."

Vi kan gjette på at det ikke blir noen overraskende cameo fra Crowe i et flashback eller noe, da. Med tanke på at han dør på slutten av den første filmen, gir det mening at Crowe ikke ville ha noe å gjøre med den andre. Vi har imidlertid fortsatt noen tilbakevendende skuespillere, som Connie Nielsen.