Ridley Scotts dristige veddemål: Den ukjente Harrison Ford i Blade Runner

Da Ridley Scott søkte finansiering til sci-fi-mesterverket Blade Runner, måtte han kjempe i motbakke for å overbevise investorene om å satse på en ukjent Harrison Ford, til tross for hans tidligere roller i Star Wars og American Graffiti. Investorene, som ikke kjente til Fords stjernepotensial, stilte spørsmål ved Scotts valg av skuespiller til hovedrollen som Rick Deckard. I et nylig intervju med GQ husker Scott at de spurte: "Hvem i helvete er Harrison Ford?" Til det svarte han selvsikkert: "Det kommer dere til å finne ut av." Selv om Ford ikke var et kjent navn på den tiden, lønte Scotts sjansespill seg, og Ford ble en global superstjerne. Med tiden fikk Blade Runner sin rettmessige plass som en klassiker, og Fords rolle ble befestet ved siden av hans ikoniske figurer Indiana Jones og Han Solo.

Kunne Ridley Scotts visjon ha vært den samme uten den dristige avgjørelsen?