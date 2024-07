Rimac avduker spesialutgave av Nevera med 1 800 hk til 2,3 millioner euro for å markere 15-årsjubileet

HQ

Rimac har vært i drift i 15 år, og for å markere den imponerende milepælen har hyperbilprodusenten avslørt en spesialutgave av Nevera-modellen som regnes som 15th Anniversary Edition.

Selv om denne bilen er en spesialutgave, og en begrenset en av slagsen, betyr ikke det at Rimac ikke har pakket den full av ytelse. Bilen vil bli drevet av drivlinjer foran og bak som hver for seg består av to individuelle motorer. Den bakre har en 1MW dobbel inverter som leverer 900 Nm og 450 kW effekt per motor, mens de fremre motorene i stedet er en skreddersydd drivlinje som hevder å "levere optimal kraft og kontroll".

Prisen for dette monsteret av en bil vil være 2 350 000 euro, og den prisen inkluderer alt ekstrautstyr og noe skreddersydd bagasje som også matcher bilens interiør. Vi får se den første av de ni eksklusive enhetene debutere på 2024 Goodwood Festival of Speed, der den vil forsøke å slå Nevera Time Attacks rekord i bakkespurten på 49,32 sekunder, som ble satt under fjorårets festival.

