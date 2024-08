Rimac avslører 2100 hk hyperbil som hevdes å være raskere enn Nevera

HQ

Det er bare en håndfull biler som kan hevde å være raskere enn Rimac Nevera, ettersom hyperbilen har satt sitt preg på diverse fartsrekorder. Det er tydelig at den er i ferd med å miste mange av disse rekordene, ikke til konkurrentene, men til en ny og bedre modell.

Den er kjent som Nevera R og sies å være en hyperbil med 2 107 hk som er i stand til å kjøre fra 0-300 km/t på utrolige 8,66 sekunder. Dette er nok til å utkonkurrere den allerede bemerkelsesverdige basismodellen Nevera.

Avslørt under Monterey Car Week, bekrefter Rimac også diverse annen statistikk om bilen, inkludert at den kan nå en toppfart på 412 km/t (256 mph), slå ut 0-60 mph på 1,74s og dekke en kvart mil på 8,23s også (noe som betyr at en mil er mulig på rundt 34 sekunder med dette monsterkjøretøyet.

Sjansene er imidlertid at du aldri vil se en Rimac Nevera R i person eller på veien, da bare 40 enheter blir laget, og uten tvil satt til å koste millioner av pund hver.

