Ring Fit Adventure har solgt flere fysiske eksemplarer enn Breath of the Wild i Japan

Som Mario Kart Live: Home Circuit nok en gang beviser, er ikke Nintendo redde for å tenke utenfor boksen og gjøre ting litt annerledes enn alle andre. Og noen ganger er disse eksperimentene meget suksessfulle. Et eksempel på dette er Ring Fit Adventure. Nintendos kombinasjon av fitness og RPG vist seg å være meget populært, og har vært utsolgt og etterspurt flere ganger under corona-pandemien.

I Japan har spillet faktisk solgt flere fysiske eksemplarer enn The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Det skriver vg247, som har oversatt en nyhet fra japanske famitsu.

Ring Fit Adventure har solgt 1,668,843 eksemplarer i de japanske butikkene mens The Legend of Zelda: Breath of the Wild har solgt 1,662,966.

Det skal sies at Ring Fit Adventure kun er tilgjengelig fysisk da, men det er likevel ganske imponerende med tanke på at Breath of the Wild lenge var det bestselgende Switch-spillet på markedet.