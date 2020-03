Ring Fit Adventure lar oss trene til musikk fra Super Mario og Zelda

Det høres faktisk ut som om Ring Fit Adventure har vært en grei suksess for Nintendo. Jeg hører mange si de liker å bruke spillet til å trene litt, så da faller nok dagens gratis utvidelse i smak.

Takket være dagens gratis oppdatering vil Ring Fit Adventure få en ny modus hvor rytme står i fokus siden det handler om å gjøre ulike øvelser i takt med musikk fra både Ring Fit sitt eget lydspor, Super Mario Odyssey, Splatoon 2 og ikke minst The Legend of Zelda: Breath of the Wild. I tillegg til dette venter det forbedringer som en kvinnelig stemme for Ring, muligheten til å ha et joggeprogram uten noe slåssing og et par andre småting som skal gjøre opplevelsen og treningen bedre.