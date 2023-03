Ringenes Herre kommer til britiske teatre

HQ

The Lord of the Rings kommer til britiske scener i form av en musikal.

Produsert av West Berkshires Watermill Theatre, lover den en oppslukende opplevelse i et friluftsmiljø, med elven Lambourn som bakteppe.

Showet har musikk fra A.R. Rahman (Bombay Dreams, Slumdog Millionaire) og Christopher Nightingale (Matilda the Musical), og åpner på Bilbo Baggins' ellevte bursdag.

Den offisielle beskrivelsen lyder: "Når hobbitene feirer Bilbo Baggins ellevte bursdag, gir han nevøen Frodo sin arv - inkludert hans mest dyrebare tilhørighet - en gullring.

"Lite vet han at arven hans vil konfrontere Frodo med en enorm og umulig oppgave; en farefull reise gjennom de mørkeste rikene i Mordor for å hindre Dark Lord's søken etter totalt herredømme.

"Sprengning ut av teatret og inn i Watermill-hagene, bli nedsenket i det magiske landskapet i Tolkien og bli med en ensemblebesetning og store dukker på en episk reise som feirer vennskapets kraft og felles godhet for å erobre ufattelig ondskap."

Paul Hart, den Watermill Theatre's kunstneriske lederen, la til: "Vi kommer til å gi publikum en veldig visceral opplevelse ved at de kommer til The Shire for Bilbo Baggins 'ellevte første' [111.] bursdag 'på plenen vår".

Billetter til The Lord of the Rings musikalen legges ut for salg 15. mars for Watermill-supportere, 21. mars for e-postabonnenter og 22. mars for generelt salg.