Ringenes Herre-stjernen om AI: "Menneskeheten står overfor utryddelse"

Vi har alle en viss frykt og bekymring for hvordan kunstig intelligens sniker seg inn i hverdagen vår, noen mer enn andre. Jonathan Rhys-Davies, kjent for å ha spilt Gilmi i The Lord of the Rings, er for eksempel svært bekymret for fremtiden til kunstig intelligens, noe han gjorde det klart under en opptreden på FanXs Tampa Bay Comic Convention.

Under en paneldebatt, ifølge Collider, bemerket Rhys-Davies at AI er en trussel på utryddelsesnivå for mennesker, spesielt skuespillere som ikke har noen fremtid.

I sin helhet forklarte han: "Det er ingen fremtid for skuespillere. Jeg vet litt om vitenskap. Jeg jobber for Mars noen ganger, og [jeg er en del] av Astronomisk Selskap. Vi er i ferd med å skape en ny art, en art som har et nesten uendelig vekstpotensial. I dag var det en senior AI-fyr som sa at menneskeheten står overfor utryddelse. Og han hadde rett - slik jeg ser det.

"En nektet å slå seg av. En annen truet med å utpresse skaperne sine. Og en tredje prøvde å skrive et underprogram for å starte seg selv på nytt. Det skapes flere demoner i dette øyeblikk."

Rhys-Davies fortsatte med å bemerke at et av kjerneproblemene med AI er at vi befinner oss i den samme økologiske nisjen, en nisje der det kan være fatalt og katastrofalt for menneskeheten hvis vi mister kontrollen over elektrisiteten. I den dystre uttalelsen forklarer han at det ikke finnes noe reelt håp om å kontrollere AI, og at "det ikke vil fungere" hvis vi forsøker å sameksistere med teknologien.