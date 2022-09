Rings of Power har fått bedre mottakelse enn House of the Dragon ifølge ny rapport

HQ

Nesten samtidig har HBO Max og Amazon Prime lansert to enormt påkostede fantasy-serier basert på kjente lisenser; House of the Dragon og Lord of the Rings: The Rings of Power. Særlig sistnevnte har imidlertid vært innblandet i hele woke-debatten, men en bredere undersøkelse tyder på at det kan være serien som har blitt best mottatt - basert på Twitter-reaksjoner iallfall.

Medieselskapet Wettfreunde (som teknisk sett er et bettingselskap, men som også driver med uavhengig research) har publisert en rapport basert på 375 000 Twitter-innlegg der de offisielle hashtaggene til hver serie ble brukt for å uttrykke en mening.

Basert på disse anslås det at 35,3% av innleggene om House of the Dragon var overveldende positive, 17,7% var negative og 47% var nøytrale eller usikre. For Rings of Power var 47,3% av reaksjonene positive, 19,9% negative og 32,8% nøytrale.

Når det gjelder karakterer, ble Rhaenyra Targaryen nevnt mest i 23,6% av innleggene om House of the Dragon, mens Galadriel ble nevnt mest i Rings of Power med 30,1% av innleggene. Det skal imidlertid igjen påpekes at dette kun gjelder Twitter, for selv om datamengden er stor, er det ekstremt vanskelig å bedømme den kollektive meningen basert på dette - selv om det gir en indikasjon.

Følger du noen av dem og hva synes du om dem?