Riot Forge deler filmatisk teaser for League of Legends spinoff-spill, The Mageseeker

Mens vi venter på flere League of Legends spinoff-spill som forventes å debutere senere i år, har Riot Games' tredjeparts publiseringsavdeling Riot Forge jobbet med utvikleren Digital Sun for å lansere 2D pixel action-RPG The Mageseeker: A League of Legends Story i løpet av de kommende månedene.

Siden spillet først ble annonsert nylig, er detaljene som er tilgjengelige for spillet begrenset, men vi har nå en helt ny trailer som ser litt på historien til tittelen, og viser hvordan hovedpersonen Sylas bryter seg løs fra kjedene som binder ham.

Sjekk ut den filmatiske teaseren nedenfor, og når The Mageseeker faktisk kommer, blir vi fortalt at den kommer til PC, PlayStation, Xbox og Switch til våren.