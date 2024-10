Riot Games hinter til nye spillbare opplevelser for Valorant med Unreal Engine 5

HQ

Valorant, Riot Games' populære taktiske skytespill som nylig ble utgitt på PS5 og Xbox Series X for første gang, går over fra Unreal Engine 4 til Unreal Engine 5. Anna Donlon, SVP og sjef for Valorant Studios, kunngjorde det på Unteal Fest 2024 i Seattle (takk, Insider Gaming).

Donlon sa "vi har bokstavelig talt presset hvert gram av alt vi kunne få ut av UE 4, så nå tar vi steget over til UE 5", men erkjenner at det ikke er en enkel bragd for et live service-spill, "men det er nødvendig".

Hun innrømmer at denne oppgraderingen ikke vil endre vesentlig hvordan Valorant vil se ut og fungere, i hvert fall ikke med en gang, men erter "det er mange utviklere hos Riot som er veldig spente på hva UE5 kan gjøre i fremtiden".

Hun snakker om å "utvide Valorant -universet til nye spillbare opplevelser", men ikke noe konkret.

Detaljer om når denne endringen vil bli offentliggjort og hvordan det vil påvirke PC-kravene er ukjent ennå. I mellomtiden er Valorant fortsatt en av de mest populære eSport-titlene.