Riot Games kjører innsamlingsaksjoner i League of Legends og Valorant for å hjelpe til med LA-ildbrannhjelpen

Det har vært mange forskjellige videospill- og underholdningsselskaper som har donert penger til de som har blitt rammet av skogbrannene i Los Angeles nylig, og nå slutter en annen seg til denne kampen med en innsamlingsaksjon.

Riot Games tilbyr en rekke forskjellige kosmetikkprodukter på League of Legends og Valorant, der inntektene i sin helhet går til Riot Games Social Impact Fund, som deretter vil se at inntektene går til organisasjoner som er dedikert til gjenoppbygging etter naturkatastrofer i Sør-California og andre steder rundt om i verden.

Spesielt for Valorant kan du ta tak i EX.O Collection som blir omdøpt til Give Back Bundle, for en rekke våpenskinn og tilbehør. Dette vil bli tilgjengelig i spillbutikken 22. januar til 30. januar. League of Legends spillere kan ta tak i det ikke-hvelvede Firefighter Tristana skinnet, som vil være tilbake 23. januar og forlate 5. februar.

Kommer du til å sikre deg noen skins for å hjelpe de som trenger det?