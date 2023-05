Riot Games kunngjør sin neste administrerende direktør

HQ

Etter 14 år i Riot Games, og seks år som administrerende direktør, vil nåværende administrerende direktør Nicolo Laurent trekke seg fra toppstillingen i spillselskapet senere i år, og med dette i tankene har Riot Games allerede kunngjort hvem som vil ta over som den neste administrerende direktøren.

Som nevnt i et blogginnlegg, blir vi fortalt at A. Dylan Jadeja blir den neste administrerende direktøren for Riot Games, og at han vil gå inn i rollen innen utgangen av året. Jadeja har jobbet i et par forskjellige roller i Riot, inkludert økonomidirektør, driftsdirektør og sist president for Riot, og nå vil han bevege seg opp stigen til den mest prestisjefylte rollen i selskapet.

Jadeja uttalte om å bli ny administrerende direktør: "Når vi ser på overgangen, ville det være uærlig av meg å antyde at jeg har alle svarene og en handlingsplan som allerede erdefinert. Faktisk vil jeg hevde at dette ville være uautentisk for hvem jeg er og hvordan jeg jobber. I løpet av de neste månedene har jeg tenkt å bruke denne overgangsperioden til å lytte og (gjen)lære. Jeg ønsker å engasjere meg i deler av Riot som jeg ikke har gjort på en stund, spesielt på produktsiden. Vi har gjort mange endringer de siste årene, og med deres hjelp vil jeg gjøre opp status og få en dypere forståelse av hva som fungerer og hva vi kan gjøre bedre. I denne perioden vil jeg be om tålmodighet, vilje til å dele perspektiver og åpenhet for nye ideer."

Jadeja fortsatte: "Som administrerende direktør er det rimelig å anta at jeg kanskje vil gjøre noen ting annerledes enn mine forgjengere, men jeg vil forsikre dere om at målet for oss - sammen - ikkevil vakle. Og det er å gjøre Riot, utvetydig, til det mest pålitelige og autentiske spillselskapet i verden ... bygget av spillere, for spillere. Et sted der folk vet at alt de spiller og opplever fra Riot vil være fantastisk, og at alt vi gjør er fokusert på å gjøre det bedre å være spiller."

Riot lover å dele ytterligere informasjon om denne personalendringen når den er fullført.