Riot Games lanserer ny offisiell League of Legends wiki

HQ

Som en del av feiringen av Player Days og League of Legends 15-årsjubileum, har Riot Games kunngjort lanseringen av den nye offisielle League of Legends wikien, utviklet i samarbeid med spillerne som har administrert community-wikien i årevis. Denne nye plattformen har som mål å forbedre brukeropplevelsen ved å eliminere irriterende annonser, optimalisere funksjonaliteten for mobile enheter og sørge for at all historisk informasjon om spillet forblir tilgjengelig og oppdatert.

Fellesskapswikier har lenge vært en viktig ressurs for spillere av League of Legends, Teamfight Tactics, Wild Rift og Legends of Runeterra. Disse wikiene ble administrert av lidenskapelige spillere, og tilbød detaljert informasjon om oppdateringer, mesteregenskaper, strategier og den omfattende historien om Runeterra-universet. Brukerne opplevde imidlertid ofte problemer knyttet til plattformens format og de påtrengende popup-reklamene som forringet opplevelsen.

Riot Runeterra søkte å løse disse problemene og beskytte brukerne mot påtrengende annonser som ofte forstyrret opplevelsen deres mens de surfet. Løsningen ble å opprette en ny offisiell wiki, fri for annonser og hostet på egne servere, slik at man ikke lenger er avhengig av tredjepartsservere.

Migreringen inkluderer alt eksisterende innhold, slik at spillerne fortsatt vil finne den samme informasjonen som oppdateres av fellesskapet, men nå med en smidigere surfeopplevelse. Den mest spennende funksjonen er at wikien for første gang vil være fullt funksjonell på mobile enheter, noe som imøtekommer et av spillfellesskapets mest etterspurte krav.

Teamet av aktører som har stått bak wikien i en årrekke, vil fortsette å være en integrert del av prosjektet. Disse frivillige har utrettelig dokumentert alle endringer og oppdateringer i spillet, og sørget for at alle spillere har tilgang til så nøyaktig informasjon som mulig. Deres uselviske innsats har gjort det mulig å dokumentere spillets historie på en omfattende måte.

Tidligere i år begynte Riot å samarbeide direkte med dette teamet for å legge til rette for wikiens migrering til en ny server og fjerne barrierene som de gamle leverandørene hadde lagt opp til i årevis. Overgangen innebar å flytte alt spillerskapt innhold til et nytt hjem, slik at formatet forblir kjent for brukerne, men uten forstyrrende annonser.

Den nye wikien er i første omgang tilgjengelig på engelsk, men Riot har lovet at flere språkversjoner vil bli åpnet etter hvert, takket være bidrag fra lokalsamfunnet. Spillere som er interessert i å støtte prosjektet, kan bli med i den offisielle Discord -kanalen og bidra til å redigere eller oversette innhold.

Med dette nye initiativet forsterker Riot Games sin forpliktelse til å støtte lokalsamfunnene som har formet spillene deres, og gjør den nye wikien til en offisiell og forbedret ressurs for alle spillere av spillene deres.

For å besøke den nye offisielle wikien League of Legends, trenger du bare å klikke her.