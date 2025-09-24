Riot Games setter en dato for når 2XKO lanseres i Early Access

HQ

Etter at fightingfans i årevis har lurt på og tryglet om en ny tag-fighter, vil det i nær fremtid komme en haug av disse spillene. Arc System Works utvikler Marvel Tokon: Fighting Souls, Quarter Up leverer Invincible VS, og Riot Games jobber hardt med 2XKO.

Når det gjelder sistnevnte, vet vi nå når folk kan begynne å spille det. Riot har avslørt at så snart som 7. oktober vil spillet debutere i en Early Access-form på PC, der venner (eller fiender, det er egentlig opp til deg) kan komme sammen for å konkurrere i spennende 2v2-kampaction.

Riot har avslørt at med denne Early Access-lanseringen som kommer opp, vil den falle sammen med avslutningen av Closed Beta for spillet som pågår, og som har introdusert Vi og Blitzcrank som spillbare karakterer. Dette betyr at når lanseringen skjer, vil i det minste følgende være tilgjengelige som spillbare alternativer, med en tiende karakter bekreftet også, men ennå ikke avslørt :



Ahri



Blitzcrank



Braum



Darius



Ekko



Illaoi



Jinx



Vi



Yasuo



???



Riot lover også at Early Access-utgaven av spillet vil inneholde en hel sesong med innhold og noen nye elementer som kombinasjonsforsøk, og at den første lanseringen vil tillate teamet å avgrense kamppasset og rangerte systemer, og ytterligere balansere spillet også. Ser vi på sesonger, vil debutsesongen løpe til 2026, og deretter kan vi forvente fem nye sesonger med innhold neste år, som hver vil legge til en ny mester, et kamppass, tilbakestille rangert og mer.

Vil du sjekke ut 2XKO i oktober?