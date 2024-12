Riot Games-skapere kan bli utestengt for "oppførsel utenfor plattformen"

HQ

Riot Games Riot Games ønsker å installere litt mer kontroll med hvordan de holder øye med innholdsskaperne sine. Videospillselskapet har oppdatert sine tjenestevilkår slik at en persons oppførsel utenfor plattformen faktisk gjelder fremover og kan resultere i et forbud hvis Riot anser det som et forbud verdig.

Spesifikt, Riot stater: "Vår intensjon med denne oppdateringen er å beskytte spillere mot skadelig atferd de kan oppleve på tvers av de ulike stedene som berører spillopplevelsen deres. Denne oppdateringen gjelder veldig spesifikt og bare for innhold der Riots spill er bakgrunnen for innholdet som produseres."

Riktignok høres dette ut som Riot kan være ute etter å forby en skaper fra League of Legends hvis de får en DUI-avgift eller noe lignende, men dette er langt fra sannheten. I stedet er ideen å takle eventuelle problemer som dukker opp i strømmer og lignende, hvis en skaper bruker hatefulle ytringer eller dårlig oppførsel, men unngår Riots rettferdighet ved ikke å gjøre det spesifikt i spillet. Riot utdyper :

"Hvis en skaper for eksempel bruker hatefulle skjellsord om en motspiller eller lagkamerat på strømmen sin, men ikke i spillet over chat eller stemmekommunikasjon, kan vi likevel utstede en straff som om denne oppførselen skjedde i spillet."

De oppdaterte tjenestevilkårene bekrefter også noen få andre ting, inkludert at snikskyting i strømming ikke er tillatt og er en bannbar lovovertredelse, og at boosting og salg av kontoer også er det samme. Eventuelle alvorlige lovbrudd kan også resultere i et fullstendig Riot Games kontoforbud, noe som betyr at en bruker ikke vil kunne få tilgang til League of Legends, Valorant, TFT, og andre spill i det hele tatt, før suspensjonen er sonet.

Disse oppdaterte vilkårene vil tre i kraft fra 3. januar 2025, for å gi skaperne tid til å justere innholdet sitt om nødvendig.