Riot Games tilbyr et glimt av håp for League of Legends skins i Fortnite Til tross for tidligere avskjedigelser antyder Marc Merrill muligheten for at Jinx- og Vi-skinnene kommer tilbake.

HQ Fortnite-spillere ble skuffet da de etterlengtede Arcane-skinnene, spesielt Jinx- og Vi-skinnene, ikke dukket opp i spillets butikk etter utgivelsen av Arcane's andre sesong. Etter skinnenes første lansering i 2021 og 2022 håpet mange fans at de ville komme tilbake for å kapitalisere på spenningen rundt showets nylige utgivelse. Nyhetene var imidlertid ikke så lovende som spillerne hadde håpet. Marc Merrill, medstifter av Riot Games, gjorde det opprinnelig klart at Arcane-skinnene var en engangshendelse knyttet til den opprinnelige lanseringen av showet. Likevel, etter en samtale med en fremtredende Fortnite-lekker, indikerte Merrill at han ville "se på" muligheten for å bringe skinnene tilbake, selv om han forble usikker på utfallet. Til tross for de økonomiske bekymringene rundt Arcanes andre sesong, som angivelig ikke oppfylte forventningene, er Riots forpliktelse til showet fortsatt sterk. Merrill har tilbakevist påstander om at serien var en økonomisk fiasko, men å gjeninnføre skinnene i Fortnite kan bidra til å gjøre prosjektet mer lønnsomt i det lange løp. Tror du å bringe Arcane-skinnene tilbake ville øke enda mer interesse for både Fortnite og Arcane?