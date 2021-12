Riot lager gjerne et spill av Netflix sin Arcane-serie

HQ

Det må være lov å si at Riot sin relativt nye underholdningsavdeling har fått en pangstart når det kommer til det å gjøre League of Legends-universet veldig interessant for de som ikke spiller LoL også. For undertegnede gjelder dette særlig den fantastiske Arcane-serien på Netflix, noe jeg ikke er alene om. Mange av oss har også lekt med tanken på hvor kult noe slik kunne gjort seg som et eget spill, så David Caballero grep muligheten til å høre Riot Forge sine meninger om noe slikt da de deltok på Fun & Serious Game Festival 2021. Da fikk han et nysgjerrighetspirrende svar.

Andrew Hoffacker, lederen av Riot Forge, sa nemlig følgende da han ble spurt om sannsynligheten for et Arcane-lignende spill:

"Et historiebasert Arcane-spill? Som en spiller ville jeg elsket det. Jeg tror at det er noe vi absolutt ville vært interessert i om det er mange nok andre som også ville elsket det."

Selvsagt et skikkelig PR-svar det ville vært litt rart å si nei til, men Hoffacker legger ikke skjul på at de jobber med flere hemmelige prosjekter i tillegg til Song of Nunu, Ruined King til PS5 og Xbox Series, slåssespillet og de andre vi vet om. Hør mer om dette og mer i hele intervjuet under.

HQ