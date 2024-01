Rise of the Ronin avslører nye fraksjonsdetaljer

HQ

Rise of the Ronin Det nye Team Ninja-spillet er bare et par måneder unna, og vi får stadig mer informasjon. I en ny oppdatering på spillets PlayStation Store-side har vi nå fått en titt på de tre fraksjonene som vil være med i spillet.

Sabaku-fraksjonen er lojale mot Tokugawa-shogunatet og ønsker å holde på makten de allerede har, holde eksterne krefter i sjakk og i bunn og grunn opprettholde status quo. Tobaku-fraksjonen er en blandet gruppe individer som ganske enkelt vil ha keiserdømmet tilbake til Japan. De er motstandere av shogunatet og ønsker å gjøre slutt på Tokugawa-dynastiet. Obei er vestlige styrker, ledet av den amerikanske marinen og britiske oppdagelsesreisende. De er ute etter å øke sitt grep om japansk territorium, og bryr seg ikke så mye om innenrikspolitikk.

Rise of the Ronin Handlingen utspiller seg i en brytningstid for Japan. Mens fremmede makter ønsker å åpne det isolerte landet for handel, er den interne politikken preget av knivstikking i ryggen, omveltninger og mye mer. Vi må imidlertid vente til mars for å se hvilken rolle vi spiller i alt dette.