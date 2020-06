Rise of the Tomb Raider og NBA 2K20 er PlayStation Plus-spill i juli

Du ser på Annonser

Sony bruker vanligvis å avsløre hvilke spill PlayStation Plus-medlemmer får den neste måneden på onsdager, men brøt denne tradisjonen da de avslørte Call of Duty: WWII i forrige måned. Nå har de gjort det igjen, og etter en gang betyr det heldigvis at vi får gode spill.

PlayStation Plus ble nemlig startet den 29. juni 2010, og selskapet ønsker å feire tjenestens tiårsjubileum ved å gi oss tre meget ulike spill i juli. I tillegg til Rise of the Tomb Raider og NBA 2K20 vil vi også få med Erica fra og med den 7. juli.

Samtidig har de offentliggjort en oversikt som avslører noen interessante fakta om PS Plus. Blant annet har de fem mest populære spillene på tjenesten vært Call of Duty: Modern Warfare Remastered, Sonic Forces, Shadow of the Colossus, Call of Duty: Black Ops 2 og Destiny 2.