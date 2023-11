Risk of Rain 2: Seekers of the Storm-utvidelsen avslørt

HQ

Risk of Rain Returns ble lansert så sent som i går, men det ser ut til at Gearbox smir mens jernet er varmt med en nylig annonsert utvidelse til Risk of Rain 2, med tittelen Seekers of the Storm.

I går kunne vi rapportere at en ny utvidelse til spillet var sannsynlig takket være en tease på Steam Store-siden. Med en ny trailer har vi nå fått bekreftet at en ny utvidelse er på vei. Den vil inneholde nye overlevende, nye baner, fiender og mer.

Den gir også fansen en ny historie å fordype seg i, sentrert rundt antagonisten The False Son. Vi må stoppe ham før han kan gjennomføre sine onde planer. Det finnes ennå ingen lanseringsdato for utvidelsen, men den kommer til PC, PS4, Xbox One og Nintendo Switch. Fans kan spille på nåværende generasjons konsoller gjennom bakoverkompatibilitet.