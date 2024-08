Risk of Rain 2-utvidelse sterkt kritisert av fansen da Gearbox ser ut til å ødelegge spillet

HQ

Siden Gearbox tok tøylene på Risk of Rain 2, har vi sett en utvidelseslansering, og det er trygt å si at det har fått en steinete start. Det første problemet fans oppdaget var de forskjellige kostnadene. Avhengig av hvilken region du var i, kunne du ende opp med å betale dobbelt så mye som en tidligere Risk of Rain 2 utvidelse, til tross for at Seekers of the Storm-utvidelsen hadde samme pris som andre DLC-er i USA.

Så kom ytelsesproblemene. Gearbox hadde nettopp avsluttet oppdateringen av fansen om prisendringene nylig da utvikleren GBX-Preston i spillets Discord (takk, PCGamer) også hadde en brann å slukke angående rammedråper og alle følgende forgreninger var ikke tilsiktet.

"Teamet er klar over problemet og jobber aktivt med det," skrev han og anbefalte at du spiller med 60 fps for å prøve å unngå disse feilene. Det ser ut til at PC-versjonen av spillet er verst stilt, men ingen ser ut til å være fornøyd.