Risk of Rain-skaperen Hopoo Games har sluttet seg til Valve som et spillutviklingsstudio

Valve har styrket og utvidet sin spillutviklingsinnsats ved å legge til et nytt studio i sine rekker. Deadbolt- og Risk of Rain- studioet Hopoo Games har sluttet seg til det berømte selskapet som en av sine partnerutviklere, noe som betyr at det nå vil ta på seg oppgaven og pliktene med å jobbe med prosjekter fra Valve selv.

Kostnaden for et slikt partnerskap er at Hopoo vil legge ned produksjonen på sitt nåværende arbeid, en tittel som bare er kjent som Snail for øyeblikket. Om dette har grunnleggerne Duncan Drummond og Paul Morse uttalt:

"I dag har vi en spennende oppdatering: Duncan og Paul, sammen med mange andre talentfulle medlemmer på Hopoo Games, vil nå jobbe med spillutvikling direkte hos @valvesoftware!

"Vi er utrolig takknemlige overfor Valve for deres partnerskap det siste tiåret, og gleder oss til å fortsette å jobbe med deres fantastiske titler. Dette betyr imidlertid at vi stopper produksjonen av vårt uannonserte spill, "Snail".

"Det har vært 12 spennende og omveltende år. Vi føler oss heldige for de mulighetene vi har hatt, og setter stor pris på både teamet vårt og fansen som har støttet oss og spillene våre.

"Vi elsker å lage spill - og det kommer vi til å fortsette med i mange år fremover. Vi gleder oss til å jobbe side om side med de talentfulle folkene hos Valve. Men inntil videre - sov godt, Hopoo Games."

Det er uklart hvilket spill Hopoo nå jobber med, men etter denne uttalelsen å dømme bør vi nok ikke forvente å se eller høre mye om det på en stund.