Riv og brøl i Painkiller nå som det er tilgjengelig på PC, PS5 og Xbox Series X/S

Det er på tide å dra til Purgatory i 3D Realms' etterlengtede actionspill Painkiller. Spillet er nå tilgjengelig på PC, PS5 og Xbox Series X/S, og handler om å løpe, skyte og drepe onde demoner på den mest brutale måten som mulig.

Fanget i Purgatory dreier Painkiller seg om en gjeng karismatiske karakterer som, under ordre fra Skaperens stemme, erkeengelen Metatron, må begi seg dypt inn i det demoninfiserte riket for å forstyrre og til slutt stoppe den falne engelen Azazels planer om å invadere jorden. Dette er riktignok ikke en enkel oppgave, da det innebærer å jakte på Azazels tre titaniske barn, Nephilim, som slår og er skremmende monstre beskyttet av en horde blodtørstige skapninger.

Å lykkes med denne enorme oppgaven er bare mulig på grunn av det heftige utvalget av våpen som tilbys i Painkiller, som alle er beinknusende og blodtørstige verktøy som uanstrengt kan gnage seg gjennom den demoniske horden. Mellom nærkampsikoner som tittelspilleren Painkiller og en rekke destruktive avstandsalternativer, har det aldri føltes så spennende og morsomt å skyte ned demoner.

Men ikke bare stol på oss. Ta en titt selv i den praktiske videoen vår nedenfor, som fremhever fem grunner til hvorfor du ikke må gå glipp av Painkiller i oktober. Hvis du ikke allerede har sikret deg et eksemplar av spillet, vil det å se blodbadet og det actionfylte gameplayet uten tvil bevise hvorfor Painkiller er et must denne måneden nå som det er tilgjengelig på PC, PS5 og Xbox Series X/S.