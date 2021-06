River City Girls 2 annonsert

River City Ransom (også kjent som Street Gangs) er et av de mest ikoniske beat 'em up-spillene blant annet takket være dets RPG-mekanikker, som gjorde at det skilte seg ut i mengden.

Serien har dog gjort seg best i Japan, men for noen år siden gjorde serien et comeback i Vesten med River City: Tokyo Rumble på 3DS, og i 2019 fikk vi det suksessfulle River City Girls utviklet av WayForward.

I går kveld ble det annonsert at River City Girls for en oppfølger. Det skjedde under Limited Runs E3-presentasjon, hvor det også kom frem at det tidligere Japan-eksklusive Shin Nekketsu Kōha: Kunio-tachi no Banka fra 1994 kommer til Vesten som River City Girls Zero.

River City Girls 2 byr på nye angrep, fiender og spillbare karakterer, og det vil støtte både lokal og online co-op for to spillere. Det kommer neste år til PC, Switch, Xbox og PlayStation.