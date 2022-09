River City Girls 2 introduserer skurkene i ny trailer

HQ

River City Girls 2 ble nylig utsatt fra en sommerutgivelse til en gang i fjerde kvartal for PC, PlayStation, Switch og Xbox. Heldigvis ser utviklingen ut til å gjøre fremskritt, og tydeligvis synes utvikler WayForward nå at det er på tide at vi møter skurkene i det nye eventyret.

De skriver blant annet at "The River City-seriens mest beryktede skurk, krimherren Samu, er tilbake, og - sammen med sin adopterte sønn Ken og datteren Sabuko - kommer han til å gjøre livet surt for Misako, Kyoko og deres allierte". Nøyaktig hvordan de ser ut denne gangen kan du se i den splitter nye traileren nedenfor, som også avslører at vi vil kunne spille co-op med opptil tre venner denne gangen.