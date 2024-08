Riversimple bygger en hydrogenelektrisk superbil

HQ

Superbiler har en tendens til å være ganske tunge kjøretøy, ettersom de må bære mye maskineri og deler for å kunne levere topp ytelse. De talentfulle folkene hos Riversimple, med hjelp fra folk fra Coventry University, ønsker imidlertid å snu på dette, ettersom de nå har kunngjort planer for en hydrogenelektrisk superbil som vil veie rundt 620 kg.

Faktisk vil dette være litt av en milepæl generelt, ettersom det bare er en håndfull nullutslippsbiler som lover mer enn 400 mils rekkevidde og veier mindre enn 2000 kg, og denne kommende modellen fra Riversimple tar sikte på å tilby nettopp dette, men med en tredjedel av vekten.

I henhold til pressemeldingen får vi vite at denne bilen vil kunne gjøre 0-100 km/t på 3,5 sekunder, 0-100 km/t på 6,4 sekunder, ha en rekkevidde på 410 mil, en brenselcelle som har en effekt på 29 kW/39 hk og en vekt som er 1 000 kg lavere enn en Lotus Evija.

Bilen har ennå ikke fått noe offisielt navn, men Riversimples grunnlegger og sjefingeniør Hugo Spowers har uttalt: "Denne bilen er en motgift mot overflod og kraft for kraftens skyld, og er en mulighet til å redefinere sportsbiler for det 21. århundre. Vi ønsker at utseendet skal være elegant og sofistikert enkelt, men utvilsomt moderne - som det sømmer seg for en banebrytende bil med radikalt annerledes teknikk.

Dette er en annonse:

"Disse superbilene vil være utrolig morsomme å kjøre og demonstrere eksepsjonell kjøredynamikk, rekkevidde, drivstofftid, lav vekt og - med hjelp fra studentene ved Coventry University - stil."

Det er uklart når bilen vil bli presentert for verden.

Riversimple

Dette er en annonse: