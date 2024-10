Rivian markerer den uhyggeligste årstiden med en kolleksjon av Halloween-bilkostymer

HQ

For å markere årets uhyggeligste årstid har elbilprodusenten Rivian annonsert en Halloween-oppdatering for sine biler. Dette er en programvarepakke som gjør det mulig for spesielt R1T og R1S å ha en estetikk som ligner noen 80-tallsklassikere, det være seg K.I.T.T. fra Knight Rider eller DeLorean-tidsmaskinen fra Back to the Future. Det er også en hjemsøkt husutgave som ser ut til å få bilen til å gløde grønt og lilla.

Oppdateringen er for øyeblikket tilgjengelig og vil forbli tilgjengelig frem til 4. november, noe som ble bekreftet i en video på sosiale medier med David Hasselhoff, som tok den Knight Rider-lignende versjonen av en Rivian for en tur.

Vil du gi Rivian en Halloween-oppdatering til denne skumle årstiden?

