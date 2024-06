Road 96-utviklerne avduker ny asynkron flerspillertittel

Vi har blitt ganske store fans av indieutvikleren DigixArt takket være Road 96-serien som de har blitt kjent for. Nå som Road 96: Mile 0 nylig ble lansert, lurer du kanskje på hva fremtiden bringer for teamet? I så fall ble det nettopp avslørt på Day of the Devs utstillingsvindu.

Kjent som Tides of Tomorrow, dette er et veldig annerledes spill enn det vi er vant til fra DigixArt, selv om det er noen få kjente elementer bakt inn. Dette spillet er kalt et asynkront narrativt eventyrspill for flere spillere, noe som effektivt betyr at det er et eventyrspill som påvirkes av valgene som en annen spiller eller en streamer gjør i sitt eget spill.

Vi har blitt fortalt at Tides of Tomorrow foregår i verdenen Elynd, en planet som har blitt ødelagt av en stor flom, slik at de sivile må overleve mens de overvinner en plastifiseringssykdom som sakte dreper alt levende. Ideen med historien er å finne en kur mot denne sykdommen ved å utforske flytende plattformer og snakke med samfunnet, men du vil gjøre alt dette samtidig som andre spillere også gjør det, noe som vil tvinge deg til å tilpasse deg i farten til det som kan virke som en gal beslutning fra en fremmed.

Dette virker uten tvil som et ganske merkelig oppsett, men du kan få en smakebit av hvordan dette vil fungere i praksis i avsløringstraileren nedenfor og de ekstra bildene også.