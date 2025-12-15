Rob Reiner og kona Michele har begge gått bort

HQ

Den amerikanske regissøren og skuespilleren Rob Reiner er funnet død i sitt hjem i Los Angeles sammen med sin kone, Michele Singer Reiner. Rob var 78 år, og Michele var 68. Begge ble funnet døde av knivstikkskader.

Ifølge People ble paret funnet døde av datteren Romy, og det antas at personen som drepte paret var deres sønn Nick. I et tidligere intervju med People snakket Nick om sine langvarige problemer med narkotika, noe som hadde ført til at han var hjemløs på et tidspunkt i livet.

Så vidt vi vet akkurat nå, avhører politiet i LA Nick, og vi vil sannsynligvis høre mer snart etter hvert som denne historien fortsetter å utfolde seg.

Rob Reiner er mest kjent for sitt arbeid som regissør, og har blant annet regissert This is Spinal Tap, The Princess Bride, Stand by Me, When Harry Met Sally, A Few Good Men og en rekke andre klassikere. Han har også opptrådt foran kamera som skuespiller, senest i rollen som Albert Schnur i The Bear.