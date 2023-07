Robert Downey Jr. nevner sine viktigste filmer

HQ

Robert Downey Jr. har utnevnt The Shaggy Dog og Dolittle som de viktigste filmene de siste 25 årene, og Sr. som sin viktigste film gjennom tidene.

I en samtale med New York Times sier skuespilleren: "Ærligtalt , de to viktigste filmene jeg har gjort de siste 25 årene er The Shaggy Dog, fordi det var den filmen som fikk Disney til å si at de ville forsikre meg. Den nest viktigste filmen var Dolittle, fordi Dolittle var et to og et halvt år langt sår av forspilte muligheter."

"Og hele den tiden", fortsatte han, "var faren min i ferd med å gå bort, og som en unngåelsesmekanisme bestemte jeg meg for å sende mannskaper for å få hans tanker om vinterårene, og det ble til Sr., sannsynligvis det viktigste jeg noensinne kommer til å gjøre."

Sr. er en dokumentarfilm fra 2022 produsert av Downey om faren og forholdet deres. The Shaggy Dog er en langt mindre tung film, der Tim Allen forvandler seg til den titulære hunden, mens Downey Jr. spiller den skurkaktige Dr. Kozak. Dolittle kom i 2020 og fulgte Downey Jr. som en lege som kan snakke med dyr. Begge de to sistnevnte filmene endte som fiaskoer, men det virker som om Iron Man-skuespilleren anser dem som utrolig lærerike for karrieren sin.