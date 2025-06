Robert Eggers skal lage en ny filmatisering av Et juleeventyr

HQ

Robert Eggers ser ut til å være en travel mann i Hollywood. Vi vet allerede at han jobber med Werwulf-filmen, ved siden av en nyinnspilling av Labyrinth, og samtidig skal han også være i gang med en ny filmatisering av Charles Dickens' A Christmas Carol.

Deadline rapporterer at Warner Bros er i utvikling med Eggers for å skrive og regissere en nyfortelling av den klassiske historien. Kilder legger også til at selv om prosjektet ikke er på det stadiet ennå hvor talent vil bli varslet, skriver Eggers hovedrollen som Ebenezer Scrooge for Willem Dafoe.

Dafoe og Eggers har jobbet på en rekke prosjekter sammen, med Eggers' Nosferatu som det siste. Vi har sett flere filmatiseringer av A Christmas Carol tidligere, fra Jim Carrey Disney-filmen til The Muppet Christmas Carol. Vi får se hvilken vei Eggers' Christmas Carol svinger, men det er sannsynlig at den vil gå helt i sin egen retning.