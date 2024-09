Robert Kirkman ville opprinnelig at J.K. Simmons skulle spille en annen rolle i Invincible

HQ

Etter de første par sesongene av Invincible har noen forskjellige skuespillere blitt ganske synonyme for rollene sine. Steven Yeun som Mark Grayson, Gillian Jacobs som Atom Eve, Walton Goggins som Cecil, Sandra Oh som Debbie Grayson, og selvfølgelig J.K. Simmons som Nolan Grayson/Omni-Man.

Helt siden den animerte serien debuterte, har vi sett Omni-Man dukke opp i en rekke andre prosjekter, blant annet Call of Duty og Mortal Kombat 1, og det er delvis takket være Simmons' utmerkede prestasjon som karakteren. Men Simmons var ikke alltid klar for å spille karakteren, noe skuespilleren nylig avslørte i et intervju med Collider.

Simmons uttalte at skaperen Robert Kirkman opprinnelig hadde andre ideer for hvem som skulle spille karakteren, og la til: "Jeg kjente ikke kildematerialet. Jeg er ikke en stor fan av den verdenen på papiret. De sendte det til meg, jeg leste manuset, og de ba meg faktisk opprinnelig om å spille en annen karakter. Jeg leste det og tenkte: "Jøss, dette er virkelig interessant for en sjanger som jeg personlig ikke er en forbruker av."

"Men til syvende og sist føltes det av ulike grunner ikke riktig - og det er dumt å si for noe animert, men det føltes ikke riktig. Så kom de tilbake og spurte om jeg ville spille Nolan, og jeg sa: "Ja, klart det. Det er flott. Det er en tegnefilm. Det blir gøy."

Hvis Simmons ikke hadde lagt stemme til Omni-Man, hvilken skuespiller tror du ville ha passet godt til figuren?