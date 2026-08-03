Robert Lewandowski scorer sine første MLS-mål i sin debut på sin nye hjemmebane i Chicago

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Robert Lewandowski scoret sine to første mål for Chicago Fire søndag, i en 2-1-seier over Charlotte, i det som også var hans tredje kamp i MLS og hans første seier, samt hans første hjemmekamp i Chicago, der han møtte sine nye lokale fans (hans første kamper var bortetap, 3–2 mot Inter Miami og 3–1 mot New York). Men Chicago ligger fortsatt på fjerdeplass i Eastern Conference, med 29 poeng etter 17 kamper, og er godt posisjonert for å kvalifisere seg til sluttspillet.

Den polske spissen dedikerte målet til faren sin, slik han alltid har gjort når han har scoret sitt første mål for et nytt lag, «som sikkert ser på ham der oppe». Roberts far, Krzysztof Lewandowski, gikk bort i 2005, da Robert var 17 år.

Lewandowski sa også at han bruker tid på å «forstå hvordan lagkameratene spiller, hvilken type fotball de spiller, og hvordan de posisjonerer seg med og uten ball», og la til at han er svært imponert over byen sin.