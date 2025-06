Robert Lewandowskis feide med Polens landslagstrener forklart

HQ

Robert Lewandowski er utvilsomt Polens mest anerkjente fotballspiller, og har båret kapteinsbindet siden 2013 og scoret 85 mål for Polen siden 2008. Han er imidlertid for tiden i opposisjon til Polens trener Michał Probierz, og han har sagt at han ikke kommer til å spille for landslaget så lenge han har ansvaret.

Lewandowski kunngjorde det selv på X: "Gitt omstendighetene og tapet av tillit til treneren til det polske landslaget, har jeg bestemt meg for å avstå fra å spille for det polske landslaget så lenge han fortsatt er trener. Jeg håper jeg fortsatt får sjansen til å spille for de beste fansen i verden".

Hvor kommer problemene mellom Barcelona-angriperen og Michał Probierz fra? Lewandowski sa at han er sint på hvordan han ble informert om at treneren bestemte seg for å endre kapteinen på laget, og valgte Inter Milans midtbanespiller Piotr Zielinski. Treneren sa at denne endringen ble gjort "for lagets beste" og ikke betydde et tap av tillit overfor Lewandowski, men veteranen (fyller 37 år i august) var ikke fornøyd med hvordan han ble informert.

"Jeg fikk en overraskende telefon fra trener Michal Probierz som informerte meg om at han hadde bestemt seg for å ta fra meg armbindet. Jeg var ikke forberedt på det, jeg var i ferd med å legge barna mine. Jeg rakk ikke engang å informere familien min eller snakke med noen om hva som hadde skjedd, for noen øyeblikk senere dukket det opp en melding på PZPNs nettside. Måten de fortalte meg om det på, overrasket meg virkelig", sier han til polske medier, og indikerer at han ikke er sint for at han ble utelatt som kaptein, men for måten han ble fortalt det på.

Ifølge Przeglad Sportowy støtter resten av den polske troppen treneren og er overrasket over Lewandowskis reaksjon, som kan ende opp med en brå og uhøytidelig avgang fra det polske landslaget, selv om det fortsatt er tid til å ordne opp i ting før VM 2026.